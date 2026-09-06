La exdelegada de Gobierno en Valencia apunta a la "cara B" del Gobierno de Barberá: "Un universo paralelo de organismos donde se desviaban fondos"

Ana Botella Gómez explica cómo desde el PSOE valenciano se empezaron a dar cuenta de que algo no iba bien en el Ejecutivo municipal.

El inquebrantable Gobierno de Rita Barberá empezó a hacer aguas a partir del años 2012 con la salida a la luz de la trama Gürtel que después llevó de pleno al caso Azud, por el que la alcaldesa valenciana acabaría declarando ante el Tribunal Supremo y siendo invitada a dejar el PP.

Ana Botella Gómez, durante esa época concejala socialista en el Consistorio y exdelegada de Gobierno, relata en Salvados cómo su partido empezó a darse cuenta de que algo pasaba. "Era un Gobierno que gestionaba la democracia. Siempre había algo que le tenías que agradecer, pero eso escondía una cara B: un universo pararlelo de organismos vinculado al Ayuntamiento donde se desviaban fondos para actividades económicas de las cuales luego nunca volvíamos a saber nada", revela.

Según Botella, cuando los socialistas empezaron a pedir resultados y no recibían nada por parte de la Corporación municipal empezaron a sospechar. "Dábamos ruedas de prensa y no venía nadie, luego uno, luego dos... a partir de ahí había gente de dentro de los sitios que te llamaba y te decía 'vais por buen camino", detalla.

El caso Azud se centra en el sistema de contratación del Ayuntamiento de Valencia entre los años 2005 y 2010 en los que varias empresas adjudicatarias de obra pública, servicios municipales o recalificaciones urbanísticas facilitaban mordeduras con cargos del PP y del PSPV.

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