¿Más cerca de la paz? Ucrania y EEUU califican de "sustanciales" sus conversaciones en Kyiv

Los detalles Ninguna de las partes ha anunciado acuerdo alguno, pero sí han asegurado que mantendrán una reunión con Europa "próximamente".

Steve Witkoff y Jared Kushner, enviados de paz de Donald Trump, llegaron a Kyiv tras negociar en Moscú. Volodímir Zelenski los recibió con una camiseta que decía "Régimen de Kiyv". Las conversaciones entre ambas delegaciones duraron cuatro horas, enfocándose tanto en la paz como en asuntos económicos. Trump, según Kushner, está decidido a terminar la guerra y fomentar oportunidades de negocio. Witkoff expresó satisfacción con las negociaciones en Moscú y Kyiv. Aunque se calificaron de "sustanciales", pocas conclusiones se revelaron, más allá de futuras reuniones entre Ucrania, Europa y EEUU. Zelenski destacó la escalada de ataques rusos, mientras Kushner mencionó un "paquete de paz" en desarrollo. Ucrania convocó a aliados europeos para solicitar nuevos sistemas de defensa aérea.

En un tren desde Polonia, los enviados de paz de Donald Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, llegaban a Kyiv para su segunda ronda de negociaciones después de las que mantuvieron en Moscú.

A los pies del monasterio de las cúpulas doradas los esperaba Volodímir Zelenski con un regalo: una camiseta donde se puede leer "Régimen de Kiyv".

Han sido, aproximadamente, cuatro horas de diálogo entre ambas delegaciones. Unas conversaciones en las que, para Trump según su yerno, vale la pena darlo todo: "Está muy decidido a ver el fin de esta guerra. Y, con suerte, hacer lo que más le gusta: centrarse en invertir en oportunidades de negocio para que los países se acerquen".

Sí, hablar de paz, pero también de asuntos económicos. Para los estadounidenses ha sido un fin de semana fructífero. "Nos sentimos muy bien con cómo se han desarrollado las conversaciones en Moscú y ahora aquí", ha afirmado Witkoff.

Pocas conclusiones han transcendido más allá de calificar de "sustanciales" las conversaciones y de que "Ucrania, Europa y EEUU se reunirán próximamente".

Eso sí, Zelenski no ha dudado en mencionar la reciente escalada de ataques rusos. Y apunta a una estrategia del Kremlin: "El terror constante que hemos visto en los últimos días es una nueva táctica de Putin antes de las elecciones".

Kushner, por su parte, ha explicado que Estados Unidos está trabajando en la creación de un "paquete de paz". Mientras tanto, Ucrania ha convocado este lunes a sus principales aliados europeos en Kyiv para pedir nuevos sistemas de defensa aérea.

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