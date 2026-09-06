"La vi encorvada, con una imagen totalmente patética": así fueron los últimos meses de Rita Barberá

Consuelo Reina, amiga de la alcaldesa de Valencia, relata cómo la vio la última vez que la encontró por la calle y después de que saliera de las filas del PP. "Era como si se encontrara al final de algo", recduerda Consuelo Reina.

El año 2016 fue el fin de Rita Barberá. Tras dejar de ser alcaldesa de Valencia después de 24 años y tras tener que dejar el PP por obligación a causa de su imputación en el caso Azud, la hasta ese momento 'popular', que había pasado al Senado a nivel nacional, tuvo que ver cómo pasaba a ser del Grupo Mixto. Algo quie sus allegados dicen que nunca soportó.

"Me la encontré por la calle un día en Valencia, había mucha gente y nadie se le acercaba", recuerda Consuelo Reina, exdirectora del diario 'Las Provincias' y amiga de Barberá. "La vi encorvada, como no la había visto nunca porque ella iba pisando fuerte, era una imagen absolutamente patética", agrega.

Reina afirma que tenía muy mala cara, que iba de oscuro y con muy poco maquillaje... "Eso que tú ves en una mujer que ha cambiado", sentencia. "Era otra persona, una persona como si de pronto hubiera cumplido diez años más, como si se encontrara al final de algo", sentencia.

También confirma que la propia Barberá decía que "no podía más". Según Mayren Beneyto, que fue concejala del Ayuntamiento de Valencia entre 1991 y 2015, dejó de salir de casa.

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