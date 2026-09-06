"La historia de Rita Barberá nos muestra la cara más cruel de la política": la reflexión sobre el auge y caída de la histórica alcaldesa de Valencia

Salvados hace un recorrido por la vida de la 'popular' que gobernó Valencia 24 años y sus más allegados concluyen que todo su recorrido muestra "la cara auténtica de la política" y "la falta de humanidad". "Rita es el principio y el fin de una etapa", dice Francisco Camps.

Subió al cielo y cayó directa a los infiernos. Rita Barberá puede ser la alcaldesa y una de las políticas del PP más conocida de la historia de España, aunque las horas de bonanza durante su mandato de 24 años pasaron a mejor vida cuando se vio salpicada por casos de corrupción como Taula o Azud.

Tras su muerte en noviembre de 2016, apartada del PP y en absoluta soledad, sus amigos y compañeros más allegados hacen una clara reflexión en Salvados sobre la vida de la histórica alcaldesa. "La historia de Rita Barberá nos muestra la cara más cruel y más inmisericorde de la política, por supuesto con una falta total de humanidad", dice sin cortapisas Consuelo Reina, que fue su amiga y directora entonces del diario 'Las Provincias',

"Es la cara auténtica de la política. Hay mucho barro y es sorportable porque por encima hay un horizonte y yo creo que eso es la política", agrega José Manuel García-Margallo, exministro 'popular'.

Para Francisco Camps, la rayectoria de Rita Barberá es "el ciclo de alfa y omega". "Se comienza con ella en 1991 y, prácticamente, todo ese ciclo iniciado se cierra en las elecciones de 2015 cuando el PP empieza a perder alcaldías, comunidades autónomas y, luego ya, la mayoría absoluta del Gobierno de España", sentencia.

Para Camps, absuelto en 2024 de la trama Gürtel, la que en 2012 dio comienzo a la caída Barberá, "Rita es el principio y el fin de una etapa, de una época extraordinaria y fundamental para entener a Valencia, a la Comunidad Valenciana y a España.

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