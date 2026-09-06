La doble cara de Rajoy en su relación con Rita Barberá: "Por detrás, la apoyaba, pero no por delante"

El expresidente del Gobierno fue un amigo personal de la alcaldesa de Valencia, aunque algunos de los allegados de Barberá aseguran que no la apoyaba de cara a los demás.

Mariano Rajoy fue una figura importante en la vida de Rita Barberá, tanto a nivel político como personal. Clave en el inicio de la carrera de la histórica alcaldesa de Valencia, durante sus 24 años de mandato fue el encargado de guiar su carrera.

Aunque meses antes de la muerte de Barberá, que falleció en noviembre de 2016, las cosas dieron un giro que desde el círculo más cercano de la primera edil fueron evidentes. Barberá, que fue invitada a dejar el PP tras ser imputada en el caso Azud, vivió sus últimos meses en una suerte de ostracismo que, con la llegada de su muerte, muchos parecieron ignorar.

"Cuando murió no tuve capacidad de enfado, de asco hacia los que la habían hundido injustamente, hacia la gente de su partido", sentencia en Salvados Consuelo Reina, amiga de Barberá y que fue directora del diario de 'Las Provincias'.

Según afirma Mayren Beneyto, que fue concejala del Ayuntamiento de Valencia entre 1991 y 2015 y amiga de la alcaldesa, Barberá consideraba un amigo personal a Rajoy, algo que también confirma con rotundidad al programa el exministro José Manuel García-Margallo.

"Rajoy, por detrás, la apoyaba, pero no por delante. Yo creo que no estuvo bien", afirma Reina, mientras que Beneyto rememora el momento de la llegada del expresidente al tanatoria tras la muerte de Barberá: "Yo vi tensión".

Allí, el expresidente se dirigió a la prensa para alabar la figura de la histórica alcaldesa de Valencia, reivindicando su legado y su figura frente a las acusaciones judiciales que afrontaba en vida. Ni el expresidente ni otros miembros del PP de la época han querido participar en Salvados para hablar de Barberá.

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