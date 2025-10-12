El relato de Antonio Montoya, camionero, de su accidente tras el reventón de la rueda Goodyear: "El guardia civil dijo que de 10 así, 8 mueren"

Antonio Montoya, un camionero de 57 años, vio su mayor miedo hecho realidad hace una década: que le reventara la rueda de la dirección. Él sobrevivió al accidente que provocó el reventón de un neumático Goodyear y cuenta lo que le ocurrió en Salvados.

Hace una década, camiones de toda Europa sufrieron reventones en sus neumáticos que provocaron graves accidentes; algunos, con fallecidos. Nadie había relacionado esos siniestros hasta que una persona tiró del hilo. En Francia, la viuda de un camionero fallecido en uno de esos accidentes señaló a los presuntos responsables: la multinacional norteamericana Goodyear.

Hoy, esta compañía está siendo investigada por la justicia, que se hace ciertas preguntas: ¿Sabían que hacían neumáticos defectuosos y lo ocultaron? Y si fue así, ¿cómo lo taparon?

El programa de esta noche de Salvados da respuesta a algunas de estas cuestiones y habla por primera vez con víctimas españolas, porque fue aquí, en nuestro país, donde empezó todo.

Antonio Montoya, superviviente de un accidente por el reventón de una rueda Goodyear

El primero en ofrecer su testimonio en el reportaje es Antonio Montoya, un camionero de 57 años que lleva décadas en la carretera y que recuerda tiempos mejores: "Si me pongo a recordar del año 90, hasta lloraría. Con 22 años, llevar un tráiler... y se ganaba dinero. No hay comparación".

Aún sigue en el oficio porque no tiene alternativa. "¿Y adónde voy ya? ¿Quién me quiere a mí? Nada más que la carretera. Es lo único que hay", reflexiona en Salvados.

Y eso, a pesar de que hace 11 años vio su mayor miedo hecho realidad: "el reventón de la rueda de dirección". "Yo tuve la mala suerte de que, cuando reventó la rueda, me partió la caña del volante. Entonces yo sí, estaba agarrado al volante, pero no tenía dirección", rememora.

Gonzo le muestra un accidente parecido que el equipo del programa ha buscado en internet para intentar entender qué le ocurrió. "Igual. Lo único que pasa es que yo volqué derecho. Es decir, yo tiré para el lado izquierdo, pero fui de frente. Y este hombre se ha cruzado. Pero el reventón y el movimiento del vehículo, el mismo. Exactamente igual", señala Montoya.

Así fue el accidente

Todo ocurrió el 15 de septiembre de 2014. "Un lunes por la mañana me levanté, me fui a Murcia, a El Palmar. Terminé de completar la carga, comí -yo siempre, cuando termino de comer, procuro darle una vuelta al camión. Eso me lo enseñó mi padre-. Arrancaría a las 14:45 h o a las 15 h o por ahí. Y a las 16:07 h, en el kilómetro 78,500, dirección Granada, es donde explotó la rueda. De la marca Goodyear", rememora con un hilo de voz.

"Al reventar la goma, me tiró primero a la derecha y, del tirón, a la izquierda. Y tal y como tiró a la izquierda, atravesé la carretera y ya le metí al quitamiedos con la cabina", relata, haciendo especial hincapié en el momento en el que se dio cuenta de que iba a volcar: "Voy frenando y frenando, pero al mirar el retrovisor vi los tres carros de aquel lado y ahí ya dije 'ya, ya volqué'. Porque claro, ves los tres carros volando y ahí no hay tutía. Ya lo que te agarras es a esperar el golpe".

A pesar del susto, Antonio asegura que tuvo "mucha suerte": en primer lugar, por salir ileso, y en segundo, por estar solo en la carretera en aquel momento. "No cogí a nadie. En el momento que crucé, no había pasado una moto, ningún coche, ningún autobús... Nadie. Yo solo", dice con alivio.

El agente de la Guardia Civil que le atendió en aquel momento le dejó claro que aquello era prácticamente un milagro: "Mira, de diez accidentes de este tipo, ocho mueren; uno queda listo de papeles... y tú, que te has quedado vivo. Es decir, tú has nacido de nuevo".

Antonio Montoya asegura que conducía a 90 km/h y la carretera estaba limpia. Además, la forma en la que reventó la rueda fue algo extraña a su juicio. "Nunca había visto un reventón así, no era lateral", coincide en señalar minutos después en este documental Juan Gallardo, el propietario del camión y jefe de Montoya.

