Pradas asegura que el Govern le "impidió" hablar con los medios tras la DANA: "Solo podía ser Mazón el que hablase"

"El president quiso desde el momento en que llegó al Cecopi liderar la comunicación. Él es muy así de 'yo voy con esto y yo lo cuento, yo lo informo y nadie más por en medio'", afirma Salomé Pradas en Salvados.

"Humanamente, una persona que llevaba casi siete días sin dormir creo que se puede entender que no se explique bien y no quiero que suene a excusa", comenta Salomé Pradas para intentar justificar las polémicas declaraciones que hizo hace más de un año en À Punt, la televisión autonómica de Valencia y que ahora le recuerda Gonzo en esta entrevista de Salvados.

Los titulares recogían que Pradas, todavía consellera y responsable de emergencias, desconocía que se podían enviar mensajes de alerta a los móviles hasta la tarde de la DANA, pero ella protesta y alude a que estas palabras tenían un contexto, un antes y un después, y que ella ni siquiera quería hablar con los medios de comunicación ese día.

"Yo me iba a ir al Val y a Catarroja y no pude irme por hacer caso a Presidencia, que justo el día 7 me hace salir a hacer declaraciones cuando nunca habían querido que las hiciera. Mi jefe de prensa entonces no quería, pero nos insistieron. Mira si insistieron que me trajeron a À Punt a mi despacho", se queja en el programa de laSexta. "¿Le obligó Presidencia de la Generalitat a dar esas declaraciones a À Punt?", pregunta Gonzo. Pradas asiente.

Según afirma Pradas, ella fue "de las primeras" en pedir al Govern que se comunicara "lo que había pasado", y lo hizo porque "creía que la gente necesitaba saber qué es lo que había ocurrido". "Yo, el primer viernes, trasladé a Presidencia que por qué no estábamos informando de absolutamente nada, que por qué no estábamos comunicando y me dijeron que ya vendría el momento de hacerlo", dice, aún sorprendida con la respuesta que obtuvo.

"Quiso liderar la comunicación desde el momento en el que llegó al Cecopi"

"Es decir, ¿la Generalitat le impidió hablar con los medios de comunicación en los días posteriores a la DANA? ¿Hubo alguna indicación de 'todo lo dirigimos desde Presidencia'?", quiere cerciorarse el periodista. "Sí, eso fue así", confirma Pradas.

Solo podía ser Mazón quien hablase esos días. "El president quiso desde el momento en que llegó al Cecopi liderar la comunicación. Él es muy así de 'yo voy con esto y yo lo cuento, yo lo informo y nadie más por en medio'. Y así fue hasta que nombraron una portavoz, que era una directora general", detalla la exconsellera.

Mientras tanto, durante esos días posteriores a la DANA ella estuvo en el Cecopi, dice en Salvados, e incluso se cuelga la medalla de haberle echado "una bronca a Marlaska": "No permitía que los policías locales vinieran a hacer labores de seguridad ciudadana y logré que cambiara esa orden".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.