Gonzo se trasladó con el equipo de Salvados a una de las manifestaciones contra el procés celebradas en Barcelona tras la sentencia y allí pudo hablar con varios manifestantes sobre la problemática catalana y la escalada de violencia tras la sentencia condenatoria.

Una de esas manifestantes por la unidad de España aseguró que los independentistas debían saber "recibir lo que otros piensan": "No todos tienen que pensar como ellos, cada uno es libre de pensar lo que quiera".

"Ellos pueden gritar libertad y no pasa nada, yo ahora me voy a mi casa y tengo que esconder la bandera esta que llevo, y no puedo gritar libertad como hacen ellos en cualquier sitio", señalaba.

Otra de las manifestantes expresó su hartazgo por la violencia en las calles: "He visto cómo ardía la calle, la gente insultaba a la gente que intentábamos quejarnos de lo que estaba pasando. Nos manifestamos en contra de este maldito procés, es hartazgo general".

Sobre la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se pronunció otro de los allí congregados, que aseguraba que había sido "proporcional": "Se han podido ver imágenes de ensañamiento pero al final son cuatro imágenes en las cuales estos policías llevan seis días sin dormir, al final son personas".

En la manifestación, Gonzo intentó hablar con los representantes de Ciudadanos Inés Arrimadas, Albert Rivera e Irene Roldán, que declinaron responder a las preguntas del presentador de Salvados.

Otros momentos destacados

En otro momento, un extremeño que vive en Cataluña cuenta a Gonzo en este vídeo por qué se une a la marcha contra la sentencia del procés: "Mis hijos y nietos son catalanes, reivindico una solución para Cataluña".

Gonzo se traslada a un mercado en Cataluña en plena huelga contra la sentencia del procés. Allí habla con un hombre al que le gustaría estar manifestándose y con una mujer a favor de "la unidad de España". "Si hay referéndum, debe ser nacional. Somos gente de otros sitios que hemos trabajado mucho por esta tierra", destaca la mujer.

Por otro lado, Arnau, un joven catalán de 22 años, habla con Gonzo en este vídeo de Salvados sobre la situación en Cataluña: "Si no estás a favor de la independencia ya parece que eres un españolista radical".

Gonzo habla en este vídeo de Salvados con Gemma y Joan, dos independentistas que se manifiestan en contra de la sentencia del procés. Afirman que "hay veces que tienes que hacer una pequeña ilegalidad para conseguir un bien común para todos" y que intentan mostrar "al mundo que los independentistas" no son "terroristas".