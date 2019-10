Gonzo se adentra en un mercado de Cataluña durante la huelga contra la sentencia del procés para conocer cómo se vive esta polémica jornada. El periodista habla con un hombre que está trabajando en unos de los stands.

"Me gustaría estar en la manifestación, pero tenemos que trabajar". El señor destaca que "la sentencia da vergüenza": "Lo que se ha hecho con el juicio es una farsa completa. Es verdad que han desobedecido las leyes y hay cosas que se han hecho mal, pero esto ha sido desproporcionado por completo".

Además, el señor destaca que están hartos de la situación porque llevan "muchos años así". "La situación general no es buena en Cataluña", lamenta, y recalca que "hay muchos problemas que se están dejando" de lado por culpa del proces.

"Hay que solucionar antes el día a día y no estamos en ello". "Los que queremos cambiar las cosas no queremos y los que pueden no quieren", concluye el hombre.

Por último, Gonzo habla con una mujer que se muestra a favor de "la unidad de España": "Estoy de acuerdo con las leyes, yo voté la Constitución y quiero que la respeten". Además, la mujer afirma que "si se hace un referéndum" debe ser "a nivel nacional": "Somos gente de muchos sitios que hemos trabajo mucho por esta tierra".

Otros momentos destacados

En otro momento, un extremeño que vive en Cataluña cuenta a Gonzo en este vídeo por qué se une a la marcha contra la sentencia del procés: "Mis hijos y nietos son catalanes, reivindico una solución para Cataluña".

Gonzo habla en este vídeo de Salvados con Gemma y Joan, dos independentistas que se manifiestan en contra de la sentencia del procés. Afirman que "hay veces que tienes que hacer una pequeña ilegalidad para conseguir un bien común para todos" y que intentan mostrar "al mundo que los independentistas" no son "terroristas".

Por otro lado, Arnau, un joven catalán de 22 años, habla con Gonzo en este vídeo de Salvados sobre la situación en Cataluña: "Si no estás a favor de la independencia ya parece que eres un españolista radical".

Gonzo también habla en este vídeo con un chico independentista sobre la sentencia del procés. El joven muestra su enfado por la condena a prisión de los políticos catalanes: "¿Cómo no vamos a estar en las calles si los políticos a los que hemos votado para que hagan algo están en la cárcel?"