Amaia Romero reflexiona en Salvados sobre las críticas: "Siempre va a haber gente a la que le gustes ya la que no, es imposible gustar a todo el mundo. Siempre hay que aceptar que van a haber críticas que te pueden molestar, pero que van a estar ahí y no puedes hacer nada". Pero, ¿cómo lleva la artista las críticas? "Por ejemplo, artículos que salían de que llevaba los sobacos sin depilar", destaca Amaia Romero, que confiesa que no entendía "cómo un periodista se tomaba su tiempo en escribir eso sobre su persona": "No me cuadraba".

Una reflexión sobre la prensa a la que se una Jaime Lorente, que afirma que nunca ha entendido que "la prensa rosa" se preocupe de su vida ni le persigan fotógrafos por la calle sacándole fotos con su pareja y familia: "Nunca he vendido mi vida, y me daba mucha ansiedad. Sentía mi intimidad violada, era una sensación horrible". Puedes ver las reflexiones de ambos al completo en el vídeo de arriba.