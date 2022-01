Gonzo reúne en una biblioteca de la Universidad Complutense a Amaia Romero y Jaime Lorente, dos de los jóvenes artistas más conocidos de España y que han sufrido problemas de salud mental. "Es una bonita forma de conocernos", reflexiona Amaia mientras que Jaime destaca que no hay forma más desnuda de conocerse que hablando sobre salud mental.

¿Por qué aceptado hablar de sus experiencias sobre la salud mental en un programa de televisión? "Me parece normal estar aquí, no es heroico ni valiente hablar del tema", afirma el actor. Por su parte, Amaia Romero señala que es un momento en el que se siente más segura en sí mismas: "He empezado a ir al psicólogo y estoy más asentada". La cantante recuerda cómo comenzó a notar que algo no iba bien. "Desde que terminó Operación Triunfo estuve un año sin ser consciente de lo que había pasado", destaca Amaia, que señala que nueve meses después de vivir en Barcelona se dio cuenta de que estaba "desganada con todo". Una conversación con su hermano le hizo darse cuenta de la realidad justo en el momento de mayor éxito de su carrera: "Me veía sin derecho a sentirme mal porque lo tenía todo". Puedes ver su reflexión en el vídeo de arriba.