Gonzo entrevista a María Galiana y a Juan Echanove, este último a través de una conexión telefónica. El presentador aprovecha la oportunidad para preguntarles por "una curiosidad" que tiene: "Los dos habéis escrito libros de recetas. Yo lo que os quiero preguntar a los dos es si no os han ofrecido ir a 'MasterChef'".

"Sí, pero desde luego yo no iría por nada del mundo", confiesa Galiana, al igual que Echanove, que afirma que también se lo han ofrecido pero lo ha declinado: "Para mí la cocina es algo tan bello, tan hermoso, tan complejo que no me gusta que sea competitiva. Yo creo que todo lo que uno pueda descartar la competición es bueno, porque la competición solo es buena para los que ganan".

"Exacto, tienes toda la razón, Juan", afirma María Galiana, que insiste en que no iría a MasterChef ni aunque le ofrecieran "todo el oro del mundo": "Primero, porque eso no tiene rigor, están todos como locos. No pongo un pie ahí ni loca".