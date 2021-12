María Galiana charla con Gonzo sobre su carrera como actriz. La conocida 'Herminia' en 'Cuéntame' hace unos años también hizo una gira con Juan Echanove. Pero, ¿por qué dice de él que es como un hijo más? "Estuvimos dos años estuvimos de gira", explica Galiana, que recuerda cómo le conoció: "En una de mis incursiones en el cine y fui su madre en una película que hizo García Sánchez, que se llamaba 'La noche más larga'".

"Juan, no sé si tú quieres decirle algo a tu madre", afirma de repente Gonzo, ante la sorpresa de María Galiana, que no se espera recibir una conexión telefónica con Juan Echanove en plena entrevista. "Fíjate tú que hasta mi madre, mi madre real, y María Galiana cumplen años el mismo día", destaca divertido el actor.

Gonzo y Echanove reflexionan sobre que Galiana podría haber sido "una grandísima Ángela Lansbury española, la protagonista de 'Se ha escrito un crimen'". Puedes ver la reacción de María Galiana en el vídeo principal de esta noticia, donde la conocida actriz también confiesa una cosa que no le horrorizó de un capítulo de 'Cuéntame': "Fue la cosa más injusta que he visto en mi vida".

Por qué no le gusta que la llamen "la abuela de España"

María Galiana reflexiona sobre la vanidad: "Soy bastante vanidosa, yo sé que soy muy buena y me gusta que me lo reconozcan, pero no me lo creo". Pero, ¿por qué no le gusta que le llamen 'la abuela de España' por su histórico papel en 'Cuéntame'? Así lo explica en este vídeo.