Gonzo reúne a Amaia Romero y Jaime Lorente sobre la ansiedad que han sufrido. ¿Estos problemas vienen de la fama o su forma de ser ha podido facilitar que los sufran? "Yo creo que viene de antes", destaca el actor, que confiesa ser una persona insegura: "El miedo a no sentirse querido, no dar la talla y fallar antes lo podía mantener en secreto porque no estaba expuesto".

Una reflexión que comparte la cantante, que señala que ahora con la fama "se magnifica mucho más": "Yo también soy una persona insegura y con muchos prejuicios". Unas confesiones que hacen reflexionar a Gonzo, que destaca que sufren "el síndrome del impostor". Ambos, lo confirman. "Cuando iba al estudio, me sentía pequeña y tenía miedo de decepcionar y a que se dieran cuenta de que no valía". Pero, ¿les ha pasado solo a ellos o es algo general entre los compañeros artistas? Así contestan en el vídeo principal de esta noticia.