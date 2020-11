"Recuérdame lo que comentaste de las condiciones", pide Gonzo a Esperanza Aguirre antes de comenzar la entrevista. Y es que la expresidenta de la Comunidad de Madrid aceptó ser entrevistada por el periodista en Salvados siempre que se aceptaran una serie de condiciones que exigió al equipo del programa como explica en este vídeo.

Por otro lado, Gonzo pregunta a Esperanza Aguirre cómo se encuentra tras haber superado el coronavirus. "Estoy bien, gracias a dios", explica la política, que también señala que le ha quedado "alguna secuela". Tras ello y, nada más empezar la entrevista, ambos ya mantienen un tenso momento al hablar de la sanidad pública y el modelo que implantó Aguirre en Madrid.

La pregunta de Gonzo que hizo que Aguirre abandonara Salvados

Gonzo y Esperanza Aguirre protagonizan un tenso momento en Salvados. "No me quiera engañar", afirma Gonzo a Aguirre, que abandona la entrevista: "Todo el mundo largo de aquí". Estas son las preguntas que no ha querido contestar.