"Igual hay peña que te conoce por Manolito Gafotas que ahora está flipando": la reacción de Gonzo ante las confesiones de Elvira Lindo

El próximo domingo, Gonzo viaja a Ademuz (Valencia) para encontrarse con la escritora Elvira Lindo, que saltó a la fama por la saga literaria protagonizada por Manolito Gafotas. Pero su carrera abarca cosas muy alejadas del pequeño Manolito.

El equipo de Salvados se encuentra en este cuarto programa de la temporada con Elvira Lindo en Ademuz (Valencia), el pueblo de su infancia. También les acompaña Antonio Muñoz Molina, su pareja y, al igual que ella, un reconocido novelista. Este es el lugar en el que se sienten más ellos mismos del mundo y, a pesar de lo que pudiera imaginarse, no les falta vida social.

Entre confesiones, reflexiones y confidencias, Lindo hace un repaso a su vida personal y profesional y logra arrebatarle a Gonzo, director de este formato, un gesto de sorpresa, como podemos ver en el vídeo sobre estas líneas, un breve adelanto del programa del domingo: "Igual hay peña que te conoce por Manolito Gafotas que ahora está flipando".

Durante la charla rescata también una etapa menos conocida: su paso por la televisión de los 90 como guionista de las 'Mama Chicho'. "Recuerdo una reunión con Valerio Lazarov gritando: '¡Tenéis que enfocarle el culo!'", relata, reflexionando sobre cómo aquella televisión influyó en la sociedad de la época.

Fue también en esos años cuando nació el pequeño (gran) Manolito, ese niño de Carabanchel (Alto) que desde hace más de tres décadas acompaña a varias generaciones de lectores en nuestro país y que no podría ni llegar a sospechar que, en parte, gracias a él, Pedro Sánchez ofreció ser ministra de Culturaa quien le dio la vida (literaria y radiofónica).

