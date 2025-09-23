Elvira Lindo recuerda su etapa como guionista de las 'Mama Chicho': "Lazarov gritaba, '¡tenéis que enfocarle el culo!'"

Este domingo, en Salvados, la autora de 'Manolito Gafotas' nos abre las puertas de su hogar y también las de su pasado televisivo, rescatando su desconocida etapa como guionista en los años 90.

Este domingo, Gonzo entrevista en Salvados a Elvira Lindo, un retrato íntimo donde repasará su vida y obra desde el corazón de la España vaciada, en Ademuz (Valencia). Allí nos recibe con su pareja, el también escritor Antonio Muñoz Molina.

"Habrá gente que te conozca por 'Manolito Gafotas' que ahora estará flipando", le dice Gonzo a Elvira Lindo en este fragmento de Salvados.

Durante la entrevista, la escritora repasa su carrera literaria, pero también rescata una etapa poco conocida para el gran público: su pasado televisivo como guionista en los años 90, cuando trabajó para las 'Mama Chicho'. "Recuerdo una reunión con Valerio Lazarov gritando: '¡Tenéis que enfocarle el culo!' Y tú tenías que poner sobre el guión un barrido de culos", desvela Elvira a Gonzo, reflexionando sobre cómo aquella televisión marcó una época y moldeó la conciencia colectiva.

Una etapa en la que también nació el ilustre 'Manolito Gafotas', uno de los personajes más queridos de la autora, que pronto salió de entre los libros para convertirse en un auténtico icono.

