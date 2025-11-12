Víctor Manuel, sobre Pablo Iglesias y Podemos: "No les he visto nunca tratar de atraer a un núcleo intelectual, a gente con peso"

El cantautor, un histórico del PCE, reflexiona en Salvados sobre la figura de Pablo Iglesias, destacando que es "increíble" que se dedique a la política un señor que "consulta a las bases si puede comprarse un chalé".

Víctor Manuel ha reflexionado en Salvados sobre Podemos, confesando que no recuerda que ni el partido ni Pablo Iglesias hayan intentado acercarse a figuras con recorrido político o cultural. "No les he visto nunca tratar de atraer a un núcleo intelectual, a gente con peso", ha señalado.

El cantautor ha desvelado también qué pensó cuando surgió dicho partido político, confesando que no sintió esperanza. "Como he militado en la izquierda y conozco parte de sus males, veía que era un desgarro más que había ocurrido ahí. Habían conectado estupendamente con la gente y tenían razón en la mayoría de las cosas que decían, pero había algo ahí al fondo, de los males de la izquierda, de gente que viene a dividir más que a juntar", ha asegurado.

Centrándose en la figura de Pablo Iglesias, ha destacado que considera "una anomalía" que un político consulte a sus bases si puede comprarse un chalé o no, algo que nadie -dice- pareció ver de la manera en la que él lo vio "ni los militantes ni él mismo". "Parece normal. Bueno, pues vale, estaré equivocado yo", ha destacado.

En cuanto a la izquierda, el cantautor ha confesado que cree que el problema principal es la "perpetua división", reconociendo que le sorprende ver cómo, mientras "la extrema derecha avanza de una manera desbocada", partidos como Podemos "se la cogen con papel de fumar".

