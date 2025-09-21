En el próximo Salvados... Gonzo recorre un pueblo de la España vaciada con Elvira Lindo: "Aquí la gente no se aburre"

Gonzo viaja el próximo domingo hasta Ademuz (Valencia), un pueblo de la España vaciada en el que viven unas mil personas, entre ellas Elvira Lindo y Antonio Muñoz Molina. La pareja de escritores recibe allí al equipo de Salvados.

"Aquí la gente yo creo que no se aburre. Tiene muchos planes", le dice Elvira Lindo a Gonzo en este adelanto de Salvados que se estrenará el próximo domingo en laSexta. La escritora recibe al equipo del programa en Ademuz, un pueblo de Valencia con apenas mil habitantes, y ella y su marido, el también escritor Antonio Muñoz Molina, se cuentan entre ellos. "Y tengo vida social, no es que esté retirada", añade para quien pudiera dudar de lo contrario.

Paseando por sus calles acompañada del periodista, reconoce que en ese lugar son "más Elvira y Antonio" que en ningún otro sitio del mundo. Juntos llegan hasta una gran plaza que lleva su nombre. "Es emocionante, porque es la plaza en la que jugaba de pequeña", desvela. La madre de Elvira vivía en este pueblo de la España vaciada y sus parques y edificios han sido testigos de su infancia.

Pero no solo de aquella etapa habla con Gonzo, sino que también se sincera sobre su adolescencia, la "educación sexual" que recibió y una época para muchos desconocida de su carrera: en la que fue guionista de las 'Mama Chicho'. "Recuerdo una reunión con (Valerio Lazarov) gritando: 'Tenéis que enfocarle el culo'", asegura para después hablar sobre el papel que jugó la televisión de los 90 en la sociedad de la época. Una época en la que también nació el ilustre 'Manolito Gafotas' que lleva acompañando a generaciones de niños y niñas desde hace más de 30 años.

La escritora desvela también que Pedro Sánchez le ofreció ser ministra de Cultura, pero ella declinó la oferta. "Te lo agradezco mucho, pero no", le respondió.

Antonio Muñoz Molina la acompaña en esta vida alejada del mundanal ruido. "¿Quién me iba a decir a mí que iba a ser hortelano?", se pregunta entre risas el autor de 'El invierno en Lisboa'. Con él, y junto a Elvira, Gonzo charla sobre salud mental.

La próxima semana, en laSexta, Elvira Lindo y Antonio Muñoz Molina, en Salvados.