"Tú has trabajado con otros gallos y sabes que les arrancarías las plumas; con él, no me ha pasado nunca": las emotivas palabras de Thais Villas sobre El Gran Wyoming

Thais Villas cumple 20 años al lado de El Gran Wyoming en El Intermedio. Con la confianza que da el tiempo y la complicidad forjada, la periodista se sincera sobre su relación con el presentador, a quien no considera solo un jefe, sino "amigo" y "familia".

Fiel a su estilo sin filtros, la colaboradora reconoce que "han tenido mucha suerte" con "este señor" que lleva las riendas del programa. "Para ser el gallo del corral, tú has trabajado con otros gallos y sabes que hay veces que les arrancarías las plumas una a una. Pues esto con él a mí no me ha pasado nunca", confiesa Thais, dejando claro que su experiencia con Wyoming ha sido excepcional.

Durante todos estos años, asegura que "nunca jamás" ha ido "enfadado a trabajar". "Y es el que más cobra, que es lo que tiene que ser. Yo he trabajado con gente que era la que más cobraba y se permitía el lujo de venir a currar cabreada, darte la tarde, darte la mañana y dices: 'pues deberías estar más contento'", reflexiona.

El propio Wyoming asiente y respalda la crítica. "Yo he visto gente llegar aquí y tirar la ropa al suelo para que la sastra la recoja. Es que esto es así", comenta el presentador de El Intermedio, recordando actitudes que distan mucho del compañerismo que él defiende.

Además de buen humor y liderazgo, Thais destaca su generosidad en momentos difíciles. "Él está pendiente de todos. Cuando ha habido situaciones jodidas, como fue la pandemia, en la que seguimos currando todos, pero este departamento de maquillaje, peluquería, vestuario se quedaba sin trabajo porque cada uno trabajaba en casa, entonces ellos se quedaron sin nada. Cuando pasó eso, este señor fue de los primeros que dijo:'Si se necesita una derrama para que esta gente pueda seguir cobrando y pueda seguir teniendo una vida normal, contad conmigo el primero'", recuerda emocionada.

