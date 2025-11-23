Las cámaras de Salvados asisten al "momento mágico" en el que un pulmón trasplantado se hincha por primera vez en el cuerpo del paciente

Salvados es testigo privilegiado de un momento emocionante al que pocas veces se tiene la suerte de asistir. El equipo médico de la Unidad de Donaciones y Trasplantes del Hospital Vall d'Hebron obra 'el milagro médico'.

El trasplante del pulmón izquierdo comienza a las 02:58 horas de la madrugada. A las 5:02 horas, finaliza el del pulmón derecho. Y los órganos vuelven a la vida.

Alberto Jáuregui, jefe de cirugía torácica y trasplante pulmonar del

Hospital Universitari Vall d'Hebron, en este programa tan especial de Salvados. , en este programa tan especial de

"Cuando nosotros quitamos un pulmón que ya no funciona, que es un pulmón enfermo, y ponemos este, que es muy rosadito, que tiene una coloración, que tiene un tacto completamente diferente, lo conectamos al corazón y lo conectamos a la vía aérea. Y", narra el doctor

Las cámaras acaban de asistir a ese espectáculo que la ciencia y la medicina ha hecho posible. Las imágenes son sobrecogedoras. "Y siempre he pensado que debe ser maravilloso para esa sangre que está entrando en ese pulmón, que esté entrando en un órgano que ahora le esté funcionando, después de haber entrado a un órgano que no le funcionaba durante tanto tiempo, ¿sabes?", comenta el doctor Jáuregui a Gonzo, transmitiendo la pasión que siente por su trabajo.

El primer trasplante de pulmón del doctor Jáuregui

Conversando con el periodista, Jáuregui rememora cómo fue la primera operación de trasplante de pulmón que llevó a cabo. Momentos antes, pensó que no iba a estar a la altura. "Estaba acojonadísimo. Mira que para los cirujanos... Obviamente, como todos, pero esa primera experiencia de ser el responsable de un trasplante de pulmón era como... pensaba que no sería capaz de hacerlo", reconoce.

Pero lo logró y su vida fue diferente. Al menos, algo dentro de él cambió. "Cuando me senté en el metro, veía a toda la gente que estaba en el metro preocupada por llegar tarde al trabajo, no sé qué, otros leyendo, escuchando música. Y yo estaba como viendo a toda esa gente pensando: 'Dios mío, acabo de hacer un trasplante de pulmón'", dice entre risas.

El doctor Jáuregui informa a la familia

A las 7:06 h el paciente pasa del quirófano a la UCI. No sabrán si la operación ha tenido éxito hasta que despierte.

"Hemos puesto los pulmones; son muy bonitos y están funcionando bien", les dice el doctor a los familiares del paciente al que acaba de realizar un trasplante bipulmonar. "Saldrá dormido de aquí y llegará dormido a la UCI. Y en la UCI estará dormido pues un poco el tiempo que digan los doctores de la UCI. Obviamente, mientras menos tiempo, mejor. Pero le irán informando cada día", les advierte.

