El 23 de febrero de 2018, Mari Carmen, camarera del buque oceanográfico García del Cid, denunció ante su capitán haber sufrido acoso por parte de un tripulante, sin desvelar la identidad de esta persona. Así lo hizo constar en un escrito al CSIC, algo que también contó a su marido.

"La veía mal y me negaba todo. Me dijo: 'Me acosaron'. No quería que yo supiese quién era, estaba aterrada, no quería que yo lo supiese", cuenta José Ramón Martínez, que explica que intentó hacer un esquema mental con todos los tripulantes del barco para intentar saber de quién se trataba, ya que conocía a todos ellos.

"Le dije que tenía que denunciar y no quería, tenía miedo a quedar marcada. Realmente es más fácil que una mujer quede como una puta que como una víctima. Es más fácil que el acosador quede como un campeón", lamenta.