El marido de Mari Carmen, la mujer desaparecida en el buque oceanográfico García del Cid, cuenta a Gonzo cómo la conoció y cómo fue ese paso de dedicar su vida al mar. En Salvados, José Ramón Martínez cuenta que el mar "o lo amas o lo odias", confesando que se encuentra de baja desde el día en el que su mujer desapareció.

"No sé si podré volver a embarcar. La perspectiva del mar es distinta, ya no disfrutas lo que antes. Ahora ya cada vez que lo ves te recuerda a esto, no eres capaz de seguir", comenta a Gonzo. Su mujer veía en el mar "el culmen a su aspiración y a demostrar que sí valía".

También explica el día en el que empezó a notar que "algo pasaba", con esos episodios de acoso y agresiones sexuales: "La cara en sus fotos ya no era la misma. Pasa de eso a agachar la cabeza, evasivas, cara de tristeza... Ya las ves venir y sabes que algo pasa. No me decía nada, me evitaba. Eran evasivas, me decía que todo estaba bien".