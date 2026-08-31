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Toya Cassinello, al conocer a 'la Jessy' de Princesas de Barrio: "Tiene la gracia del pueblo llano"

La empresaria se encuentra por primera vez con la asistente personal de May Caso y queda sorprendida por su desparpajo y su particular manera de expresarse.

Toya Casinello, al conocer a 'la Jessy' de Princesas de Barrio: "Tiene la gracia del pueblo llano"

May Caso llega a su cita con Toya Cassinello acompañada de 'la Jessy', su asistente personal, a quien presenta durante el encuentro. Desde el primer momento, la personalidad de Jessy no pasa desapercibida para Toya. La joven se muestra completamente espontánea durante la conversación e incluso habla sin ningún tipo de reparo sobre sus retoques estéticos. Una naturalidad que llama especialmente la atención de su acompañante. "Tiene la gracia del pueblo llano", comenta ante las cámaras de laSexta, destacando precisamente el desparpajo de Jessy.

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