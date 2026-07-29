Un cliente intenta colar un pelo de su axila en el plato para no pagar la cuenta de un restaurante de lujo

Un cliente de un hotel de lujo intentó no pagar una cuenta de 500 dólares colocando un pelo de su axila en el plato de comida. Lo que no esperaba era que las cámaras de seguridad grabaran la escena.

En Aruser@s Fresh recuperamos algunos de los virales más comentados de la temporada, entre ellos este 'me lo temía' que dejó sin palabras a Alfonso Arús.

El protagonista es un hombre estadounidense que trató de estafar a un restaurante de un hotel de lujo para evitar pagar una factura de 500 dólares. Su plan consistía en añadir un "ingrediente" muy particular al plato: un pelo de su propia axila.

Sin embargo, la jugada no salió como esperaba. Las cámaras de seguridad del restaurante captaron el momento exacto en el que el cliente se arrancaba el vello de la axila y lo colocaba en el plato, dejando al descubierto el intento de fraude.

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