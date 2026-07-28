El desastroso casting de 'la Iratxe' como 'chica del tiempo': "Entrará una borrasca que nos dejará borrascas"

'La Iratxe' está buscando trabajo y no duda en presentarse para el primer casting para el que la llamen, aunque no tenga ni idea de a lo que va...

'La Iratxe' estaba tan entusiasmada cuando la llamaron para que se presentara a un casting que ni siquiera preguntó para qué era. Su sorpresa llega cuando descubre que la prueba es para ser 'chica del tiempo'. "Queremos a alguien elegante", le advierte la entrevistadora antes de empezar. La situación no mejora cuando nuestra princesa de barrio reconoce que no tiene ninguna experiencia en el sector ni tampoco estudios.

"Tienes un cuerpo muy bonito, pero están buscando sencillez", comenta tras pedirle que se tape el escote. Después, le pide que improvise frente a un mapa de España. "Sobre todo vocalización. Se te tiene que entender perfectamente. No quiero oír un 'ejque' o un 'pojque'", advierte.

"Entrará viento de Levante que en la zona de Castellón dejará rachas de hasta 90 km/h y aportará humedad en el suroeste". Entre este texto inicial que le dan y lo que ella dice en la prueba, cualquier similitud es pura coincidencia. "Por la zona del Levante va a entrar una gran borrasca que nos va a dejar por la zona de Castellón, eh, borrascas, nos va a dejar. Y se asentará por la zona del Levante, la borrasca".

La entrevistadora le comunica rápidamente que no da el perfil.

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