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Las lágrimas de Alicia tras volver a su casa completamente calcinada por el incendio en Navas del Rey: "Los recuerdos ya no están"

Esta vecina de Navas del Rey confiesa que solo le dio tiempo a coger su documentación antes de ser evacuada. "Mi casa es fruto del trabajo de 26 años", lamenta al ver cómo ha quedado tras el incendio.

Alicia, vecina de Navas del Rey
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Alicia ha explicado qué es lo que se encontró al poder volver a su casa en Navas del Rey tras el incendio. Sin poder contener las lágrimas, ha señalado que al entrar en el municipio lo único que pudieron hacer es "llorar".

En Al Rojo Vivo ha indicado que hay casas que están completamente destruidas. "Hay animales que no pudieron irse con sus dueños y están quemados, están mal", ha explicado.

Al llegar a su vivienda, ha confesado que no podía creer que esa fuese su casa, fruto del trabajo de 26 años. "No tengo todo lo básico", ha lamentado, indicando que, aunque sabe que eso lo podrá reponer, "los recuerdos ya no están".

"Lo único que cogí fue documentación, ni siquiera ropa", ha señalado, lamentando que esta no es la casa que ella dejó. Además, ha destacado que no son solo las viviendas, es ver también cómo todo lo que hay alrededor, el bosque, también está quemado.

"Vamos a volver a empezar. Vamos a lograr que todo vuelva a funcionar, pero llevará tiempo", ha indicado, confesando que ahora solo está centrada en ver qué puede rescatar. "El fuego invadió mi vida", ha reconocido entre lágrimas.

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