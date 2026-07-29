La denuncia de Mariana Nannis, de 'Mujeres Ricas', contra quienes abandonan animales: "¡Preso! Al carajo"

La argentina visita una protectora de animales en 'Mujeres Ricas' y no duda en mostrar su contundente opinión sobre el abandono animal, reclamando castigos para quienes dejan a sus mascotas.

En este fragmento de 'Mujeres Ricas', recuperado por laSexta con motivo del 20 aniversario de la cadena, Mariana Nannis visita una protectora de animales en busca de un nuevo gato y aprovecha para lanzar un mensaje contra el abandono.

Cuando le preguntan qué castigo impondría a las personas que abandonan animales, la argentina no duda en responder con contundencia: "El que abandone un animal, ¡preso! Al carajo". Mariana también reclama sanciones económicas para quienes cometen estos actos. "2.000 euros de multa por cada abandono de animal, directo de su cuenta de banco", afirma.

Además, recuerda el caso de un perro shar pei que rescató porque tenía problemas de visión. "¿Cómo vas a abandonar un perro que se va a quedar ciego? ¡Es una putada!", sentencia, mostrando su defensa de los animales más vulnerables.

*Con motivo del 20 aniversario de laSexta, recordamos algunos de los programas que han marcado la historia de la cadena y han acompañado a varias generaciones de espectadores.

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