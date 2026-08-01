Ahora

Hemeroteca

El testimonio de uno de los primeros hoteles en unirse a Booking: "Ahora ya no hay elección, los necesitas"

En un reportaje emitido en 2024, Equipo de Investigación viajó a Ámsterdam para descubrir cómo nació Booking y conocer el testimonio de uno de los primeros hoteles que apostó por una plataforma que acabaría transformando el sector hotelero.

Uno de los primeros hoteles en trabajar con Booking: "Ahora ya no hay elección, los necesitas"

Equipo de Investigación viajó hasta Ámsterdam en este reportaje de 2024 para visitar uno de los primeros hoteles que se adhirieron a Booking. Para conocer el origen de esta plataforma, hay que retroceder al año 1996.

La idea nació de la mano de un grupo de jóvenes que llamó a las puertas de los hoteles de la ciudad y contó su revolucionaria idea. Los primeros hoteles que buscaba para pertenecer a su plataforma eran pequeños y familiares.

Poco a poco se corrío la voz entre los hoteleros, ya que Booking se ofrecía a sus clientes con una comisión del 7 %, cuando las agencias se llevaban hasta el 25 %.

En este primer hotel que visitó el programa de laSexta, el recepcionista les contó que ellos fueron los séptimos en unirse a la plataforma. "Soy muy joven para recordarlo, yo no había nacido, pero el director siempre dice estar muy orgulloso de ser uno de los primeros en trabajar con Booking", aseguró.

"En este momento ya no hay elección, Booking es demasiado grande. Los necesitas", afirmó. En ese momento, del 60 al 70 % de las reservas del hotel se producían a través de la plataforma.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2024.

*Puedes volver a ver el programa en atresplayer.com.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Crisis humanitaria en Ceuta, en directo | Comienzan a instalar las barreras de contención en el espigón del Tarajal
  2. "Quiero estar en España para cambiar mi vida": así ha sido la larga noche de los jóvenes que llegaron a Ceuta desde Marruecos
  3. La peor derrota de Infantino: la FIFA recula y da marcha atrás a su plan de privatizar el Mundial
  4. Crece la polémica por el ático de Ayuso: la Comunidad de Madrid pone a la venta más inmuebles usados como oficinas sin licencia
  5. Dan por estabilizado el incendio de La Vall d'Uixó y se termina la evacuación tras quemarse más de 9.500 hectáreas
  6. El escándalo del aceite de Reace que salpicó al hermano de Franco en plena dictadura: un robo y cinco muertes en extrañas circunstancias