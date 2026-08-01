El testimonio de uno de los primeros hoteles en unirse a Booking: "Ahora ya no hay elección, los necesitas"

En un reportaje emitido en 2024, Equipo de Investigación viajó a Ámsterdam para descubrir cómo nació Booking y conocer el testimonio de uno de los primeros hoteles que apostó por una plataforma que acabaría transformando el sector hotelero.

Equipo de Investigación viajó hasta Ámsterdam en este reportaje de 2024 para visitar uno de los primeros hoteles que se adhirieron a Booking. Para conocer el origen de esta plataforma, hay que retroceder al año 1996.

La idea nació de la mano de un grupo de jóvenes que llamó a las puertas de los hoteles de la ciudad y contó su revolucionaria idea. Los primeros hoteles que buscaba para pertenecer a su plataforma eran pequeños y familiares.

Poco a poco se corrío la voz entre los hoteleros, ya que Booking se ofrecía a sus clientes con una comisión del 7 %, cuando las agencias se llevaban hasta el 25 %.

En este primer hotel que visitó el programa de laSexta, el recepcionista les contó que ellos fueron los séptimos en unirse a la plataforma. "Soy muy joven para recordarlo, yo no había nacido, pero el director siempre dice estar muy orgulloso de ser uno de los primeros en trabajar con Booking", aseguró.

"En este momento ya no hay elección, Booking es demasiado grande. Los necesitas", afirmó. En ese momento, del 60 al 70 % de las reservas del hotel se producían a través de la plataforma.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2024.

*Puedes volver a ver el programa en atresplayer.com.