Juanma Castaño se sincera sobre su polémica entrevista a Javi Poves: "Era un antisistema, el antifutbolista"

"Yo pensé que cuando fuera a sacarle el tema del terraplanismo él iba a recoger cable. Pero claro, le vi que entraba perfectamente en el asunto y yo vi un filón", confesaba Juanma Castaño en Equipo de Investigación sobre su entrevista a Javi Poves.

"Era un tipo peculiar", comentaba Juanma Castaño sobre el futbolista Javi Poves en este reportaje de Equipo de Investigación de 2025 dedicado a analizar al 'club de los terraplanistas'.

Tal y como recordaba el periodista deportivo, Poves dejó el futbol con "veintipocos años" y quería cobrar en efectivo para que el dinero no pasara por la cuenta. "Dice que el fútbol es capitalismo", comentaba. "Era el antifutbolista, un antisistema", resumía.

Juanma Castaño reconocía que la idea de entrevistarle fue suya: "Vi unas declaraciones en una rueda de prensa donde él montó un lío tremendo con un periodista y pensé que nos teníamos que llevar a este tío al estudio, que nos lo íbamos a pasar bien, pero no pensé en el terraplanismo ni nada de eso".

"Yo pensé que cuando fuera a sacarle el tema del terraplanismo él iba a recoger cable. Pero claro, le vi que entraba perfectamente en el asunto y yo vi un filón", confesaba.

Equipo de Investigación recuperó parte de esa entrevista en la que el futbolista aseguraba que nos llevan engañando desde que vinimos al mundo. Al día siguiente su intervención en 'El Partizado' de COPE se hizo viral.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2025.

*Puedes volver a ver el programa en atresplayer.com.