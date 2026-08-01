La crítica de un peregrino a los 'turigrinos' del Camino de Santiago: "He escuchado a gente cantando Bisbal"

Equipo de Investigación recogió en 2024 el testimonio de un caminante que denunció la masificación que había sufrido el Camino de Santiago en su tramo final. "Parece el Rocío o la Feria de Abril", lamentaba.

En 2024, Equipo de Investigación se desplazó hasta Sarria, el punto desde el que miles de personas comienzan los últimos 100 kilómetros del Camino de Santiago. Durante los meses de verano, la localidad llega a recibir más de un millar de peregrinos al día.

Sin embargo, muchos de ellos recorren el Camino de una forma muy distinta a la tradicional. Sin mochilas y con el equipaje transportado por empresas especializadas, estos visitantes, conocidos popularmente como 'turigrinos', dejan alrededor de 80 euros diarios en los negocios del municipio.

Las cámaras del programa comprobaron cómo, a primera hora de la mañana, numerosos peregrinos dejaban sus maletas en la recepción de los hoteles para que empresas privadas las trasladaran al siguiente destino, un servicio que incluso ofrece Correos.

Entre quienes recorren el Camino a pie desde mucho antes estaba Víctor Elizalde, un peregrino que comenzó su ruta 1.000 kilómetros antes de llegar a Sarria y que mostró su sorpresa por lo que encontró en esta localidad.

"He grabado vídeos, porque me parecía extraño. Ha habido momentos en los que pensaba que estaba en el Rocío o en la Feria de Abril", afirmaba. Además, criticaba el comportamiento de algunos caminantes: "He escuchado a gente cantando canciones de Bisbal a gritos".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2024.

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