El negocio millonario del Camino de Santiago: "Una pareja puede llegar a pagar 10.000 euros por hacerlo"

Equipo de Investigación habló con el fundador de una de las mayores agencias especializadas en el Camino de Santiago, que explicó cómo el auge de los peregrinos internacionales había disparado la facturación de su empresa hasta superar los 30 millones de euros.

Cada vez son más los peregrinos extranjeros que recorren el Camino de Santiago contratando un paquete turístico cerrado. Equipo de Investigación conoció en 2024 el funcionamiento de este negocio de la mano de Joseba Menoyo, fundador y consejero delegado de 'Santiago Ways', uno de los principales 'touroperadores' especializados en esta ruta.

El empresario, que creó la agencia junto a su mujer, explicó que la compañía había pasado de ser un pequeño proyecto a contar con medio centenar de trabajadores. Además, destacó que "aproximadamente el 80% de los clientes son de fuera de España", siendo Estados Unidos su principal mercado.

Menoyo también desveló cuánto puede llegar a costar recorrer el Camino Francés con todas las comodidades. Según explicó, una pareja que quiera completar la ruta desde Saint-Jean-Pied-de-Port, en Francia, puede gastar "10.000 euros".

El crecimiento del turismo internacional también se ha reflejado en las cuentas de la empresa. El empresario recordó que el peor momento llegó durante la pandemia, cuando en 2020 la facturación cayó hasta "un millón de euros". Sin embargo, la recuperación fue rápida. "A raíz de ahí, la recuperación ha sido exponencial, con ya cuatro millones en 2021, 13 millones en 2022, 25 millones en 2023 y acabaremos 2024 superando los 30 millones", afirmó.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2024.

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