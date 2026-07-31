La radiografía de 'Las Vegas', la zona más degradada de las Tres Mil Viviendas: "Ya nadie paga nada"

Equipo de Investigación entra en Martínez Montañés, conocida como 'Las Vegas', una de las zonas más deterioradas del Polígono Sur de Sevilla. Allí, los pisos que oficialmente no pueden venderse se mueven en un mercado negro donde algunos inmuebles terminan convertidos en plantaciones de marihuana.

La barriada Martínez Montañés, conocida popularmente como 'Las Vegas', es uno de los puntos más degradados de las Tres Mil Viviendas. Hasta allí se desplaza Equipo de Investigación para analizar una realidad marcada por el abandono, la falta de vecinos y un mercado de viviendas al margen de la legalidad.

"Aquí nadie quiere venir a vivir", explica Jaime Bretón, comisionado del Polígono Sur. Según relata, se han puesto en marcha distintos intentos para recuperar la zona, con "operaciones piloto" destinadas a que se instalaran "gente joven" y "mujeres víctimas de violencia de género, que hay que reubicarlas en algún sitio", pero todos los proyectos se encontraron con el mismo problema: "nadie quiere venir".

El vacío de viviendas ocupadas y el deterioro de la zona han favorecido, según denuncia el comisionado, que muchos inmuebles hayan acabado destinados a plantaciones de marihuana. "Hasta un 80% de los pisos" estarían dedicados a esta actividad.

Aunque estos pisos no pueden venderse legalmente, en la práctica existe un mercado negro. Según los testimonios recogidos por Equipo de Investigación, una vivienda en 'Las Vegas' puede alcanzar un precio de unos "7.500 euros", mientras que los alquileres se sitúan entre "40 o 50 euros".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2024.

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