Vicente Alarcón, el medium que afirma que cuando fumas de forma "inconsciente estás chupando la tetita de mamá"

"Os quiero presentar a Vicente Alarcón, un medium que es capaz de ver cosas que los demás no podemos", destacó Dani Mateo en una nueva edición de 'Aprendiendo de los mejores' en El Intermedio.

Dani Mateo presentó en un programa de El Intermedio una nueva edición de 'Aprendiendo de los mejores' "porque hoy en día todo el conocimiento que ha adquirido la humanidad a lo largo de la historia se encuentra en las redes, son como la Biblioteca de Alejandría literalmente, porque los dos sitios han acabado llenos de brasas".

"Os quiero presentar a Vicente Alarcón, un medium que es capaz de ver cosas que los demás no podemos", señaló el periodista, que destacó en el vídeo que "si en los 80 Fernando Arrabal avisaba del Mileniarismo, en 2026 Alarcón nos previene del 'Microquimerismo'". Y es que Alarcón asegura que el "microquimerismo ha demostrado científicamente que cada vez que mantenemos relaciones sexuales con un hombre y eyacula dentro de nosotros deja un ADN a nivel cerebral y no se puede quitar".

"Hay un entrelazamiento cuántico que queda de por vida", asegura. "Menos mal que Vicente nos enseña a lidiar con cualquier carencia", ironizó el periodista, que enseñó otro momento en el que Alarcón afirmó que el "tabaco lleva a poner en los labios algo que chupas": "Entonces, a nivel inconsciente estás mamando", asegura Alarcón en el vídeo, que insistió: "Para la mente inconsciente estás chupando la tetita de mamá". Por eso, explocó que "uno de los beneficios secundarios del tabaco es sentirse cuidado y protegido".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de El Intermedio.

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