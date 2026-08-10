Dani Mateo analiza las respuestas de Rajoy en el juicio del 'Caso Kitchen': "Sigue siendo Mariano, todavía tiene el 'mojo'"

El expresidente popular declaraba en la Audiencia Nacional y el colaborador se centraba en varias de las respuestas que Rajoy daba a la jueza. "Parecía que estaba en babia", exponía el colaborador.

Dani Mateo analizaba en El Intermedio la declaración de Mariano Rajoy en el juicio por el 'Caso Kitchen'. Pero el colaborador no se centraba en su testimonio como tal, ya que, como exponía, era posible que no hubiera arrojado "ninguna luz". Pero, a pesar de ello, servía para demostrar "que Mariano sigue siendo Mariano, todavía tiene el 'mojo'".

El colaborador destacaba la primera respuesta del expresidente popular. "Parecía que estaba en babia", afirmaba Mateo. La jueza señalaba que, entre los acusados, estaba el secretario de Estado y preguntaba si conocía algún otro acusado. "Al secretario de Estado", respondía Rajoy. "Ese ya se lo he dicho yo...", respondía la magistrada.

"Menos mal que la jueza no le ha preguntado nada más, porque viendo lo despistado que estaba le hubiera contestado '¿y la europea?'", añadía Dani. El colaborador indicaba que el expresidente se "había venido arriba" y había demostrado que seguía en plena forma al ser preguntado por los alias que se usaban en la trama para referirse a él.

"Yo me llamo Mariano Rajoy, como todo el mundo sabe, y luego cada uno me llama como quiere", respondía el expresidente, "por lo tanto, pregúnteles a ellos". "Señor Rajoy, precisamente está usted ahí porque ya preguntaron a otros y contestaron que tenía todos estos apodos", aclaraba Mateo.

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