'La Paqui' regatea en un 'compro oro' con sus joyas y las de su familia: "700 euros y tan amigas"

Ni todas las joyas que han puesto sobre el mostrador logran alcanzar la cuantía que necesita 'la Paqui' para grabar su maqueta. Su madre y su hermana tienen un as bajo la manga, pero la princesa de barrio tiene que seguir negociando.

'La Paqui' necesita 700 euros para grabar la maqueta y que su carrera como cantante despegue hasta colocarse al nivel de David Bisbal o Paulina Rubio. Por ello, la princesa de barrio no piensa marcharse de ese 'Compro oro' sin esa cantidad.

Entre su madre, ella y su hermana, regatean con la dependienta, van soltando gargantillas, anillos y pulseras a cuentagotas y discuten acerca de lo que vale cada una de estas joyas. Su familia está dispuesta a hacer lo que sea para ayudar a la joven que tiene dos hijos que alimentar y un sueño por alcanzar.

En esta divertida escena, 'la Paqui' muestra como nunca su desparpajo y la complicidad que tiene con las mujeres más importantes de su vida.

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