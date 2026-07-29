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Vuelo de prueba

Un Airbus A350 completa un vuelo sin escalas de 24 horas entre Australia y Francia, el más largo hasta la fecha

Los detalles Se trata de un vuelo de prueba que marca un paso clave en el Proyecto Sunrise de Qantas, cuyo objetivo es lanzar los servicios comerciales de pasajeros más largos del mundo y transformar los viajes de larga distancia eliminando las escalas entre Australia y Europa.

Imagen de archivo del avión de pruebas Airbus A350-1000ULR, desarrollado para los vuelos de ultralarga distancia del "Proyecto Sunrise" de Qantas Imagen de archivo del avión de pruebas Airbus A350-1000ULR, desarrollado para los vuelos de ultralarga distancia del "Proyecto Sunrise" de QantasReuters
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Airbus ha completado un maratónico vuelo de prueba de más de 24 horas que provocó un aumento en el seguimiento en línea, cuando un avión A350, desarrollado para vuelos comerciales que batirían récords, aterrizó en Francia procedente de Melbourne el martes.

Esta prueba marca un paso clave en el Proyecto Sunrise de Qantas, cuyo objetivo es lanzar los servicios comerciales de pasajeros más largos del mundo y transformar los viajes de larga distancia eliminando las escalas entre Australia y Europa.

Tal como informa y expresa Airbus en su perfil oficial de "el A350-1000ULR acaba de regresar de su vuelo más largo hasta la fecha, desde Melbourn hasta Touluse ¡Eso es un salto de 12.460 MN (23.075,92 km) en 24 horas y 24 minutos! Para la tripulación, eso significó volar del invierno al verano, cruzar dos océanos, tres continentes y ver dos amaneceres más dos atardeceres... ¡todo en un solo vuelo!".

El avión A350-1000ULR, especialmente adaptado, debutará en la ruta sin escalas Sídney-Londres de la aerolínea australiana a partir de 2027. Airbus ha estado realizando una campaña de pruebas de dos meses con la aeronave desde junio.

Según ha informado Airbus, la aeronave, equipada con un tanque de combustible adicional de diseño especial, permaneció en el aire durante 24 horas y 24 minutos, recorriendo 23.075 km (14.338 millas) sin escalas, antes de aterrizar en la fábrica de Toulouse.

El proveedor de seguimiento de vuelos Flightradar24 indicó que este viaje fue el segundo vuelo más seguido en su plataforma, solo superado por el vuelo de 2024 que transportaba el féretro de la reina Isabel II, con más de 3,6 millones de personas siguiendo su recorrido hacia el norte vía Canadá.

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