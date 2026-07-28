Guillermo Fesser ironiza sobre la subida de la gasolina en EEUU: "Los americanos son de pueblo y no tienen piernas"

El corresponsal recordaba que, aunque muchas personas creen que todo el país es como Nueva York o Chicago, en realidad, los estadounidenses utilizan el coche "para todo", de ahí que haya generado un gran enfado la subida de los combustibles.

El Intermedio recupera la intervención del corresponsal Guillermo Fesser, que analizaba cómo la subida del precio del barril de Brent o el conflicto con Oriente Medio, podía provocar una ruptura entre Donald Trump y sus votantes, que estaban convencidos de que el presidente no les iba a meter en guerras absurdas.

El periodista exponía que es "como una secta" debido a que los seguidores del presidente, por ejemplo, no consideran el conflicto con Irán una guerra. "Netanyahu ha dicho que no estaría mal meter tropas", exponía, "porque en ninguna guerra del mundo, que nadie haya estudiado, bombardeando desde el aire te haces con el control del país".

"En cualquier caso, esta gente tiene que estar muy cabreada porque les ha dicho que hay mucho dinero para ellos, pero es que no hay dinero", afirmaba, "todos los trillones que cogió de Oriente Medio eran para las empresas de Inteligencia Artificial, todo el petróleo que ha cogido de Venezuela es para sus amigos de las petroleras americanas de Irán".

El corresponsal indicaba que el precio del galón de gasolina ya alcanzaba los cuatro dólares. "Y recuerdo, una vez más, para la gente que conoce Estados Unidos de lejos y se cree que todo es como Nueva York, como Chicago o San Francisco, que los americanos son de pueblo y no tienen piernas", añadía, "es decir, van en coche a todos lados". Así, que el galón alcance ese precio "es una ruina" para ellos.

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