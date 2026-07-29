Del lujo al corral: Rebeca Collado se atreve a ordeñar una cabra en 'Mujeres Ricas'

Las hermanas Collado descubren que la vida en el cortijo de Mar Segura va mucho más allá del lujo y las cenas exclusivas. Entre gallinas y cabras, Nuria y Rebeca se enfrentan a unas tareas rurales que no esperaban.

El fin de semana de las hermanas Collado en el cortijo de Mar Segura viene cargado de sorpresas. En este fragmento de 'Mujeres Ricas', recuperado por laSexta con motivo del 20 aniversario de la cadena, Nuria y Rebeca descubren la parte más rural de la vida en el campo.

Después de visitar el corral y comprobar si las gallinas han puesto huevos, llega el momento de aprender a ordeñar una cabra. "No sé qué ideas tienen ellas de cortijo andaluz", bromeaba Mar Segura al ver las caras de sorpresa de sus invitadas, tras preparar un auténtico recorrido por la vida del cortijo.

*Con motivo del 20 aniversario de laSexta, recordamos algunos de los programas que han marcado la historia de la cadena y han acompañado a varias generaciones de espectadores.

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