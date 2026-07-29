El monólogo de Luis Merlo sobre decir "un día de estos": "Es para quedar con gente con la que no tienes ninguna intención de quedar"

Luis Merlo analiza en su monólogo de El Club de la Comedia el uso de expresiones como "'el cinco minutos más y me levanto' o el 'estaré lista en cinco minutos', que mide un intervalo de tiempo entre un cuarto de hora y hora y media".

Luis Merlo reflexiona en el plató de El Club de la Comedia sobre las expresiones para medir cosas. Por ejemplo, un terreno quemado, en campos de fútbol. "El estadio de fútbol es la unidad de medida en los telediarios seguido muy de cerca de la provincia de Burgos, cada dos por tres salen diciendo se ha quemado el equivalente a la mitad de la provincia de Burgos", destaca el actor, que afirma que, "según los telediarios, Burgos se quema al año unas 50 veces".

"Lo curioso es que las medidas más inexactas son las que más usamos", explica Luis Merlo, que reflexiona en el vídeo: "Fijaos en las recetas de cocina, que si un puñado de esto, que si una pizca de aquello, un chorrito, una tacita, una cucharada... ¿tanto cuesta pesar las cosas?". "Así no hay manera de que luego te salga un plato como el de la foto, por eso yo no cocino", se queja el actor, que destaca que "otro cachondeo son las unidades de tiempo", que "está el momento, el ratito y el cinco minutos": "Por ejemplo, 'el cinco minutos más y me levanto' o el 'estaré lista en cinco minutos', que mide un intervalo de tiempo entre un cuarto de hora y hora y media".

"Y luego está 'un día de estos', que puede ser cualquier día, hasta uno pasado", afirma Merlo, que detalla que "esto se usa mucho para quedar con gente con la que no tienes ninguna intención de quedar".

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