El monólogo de Fernando Gil sobre cómo se convirtió "en viril": "Si entras en Wikipedia aparece mi foto"

"Soy Fernando Gil y soy viril", así se presenta el actor en este monólogo de El Club de la Comedia, donde explica que antes era "una persona normal", pero que por su "condición de galán" tuvo que ir metiéndose "en esto de lo varonil".

"Hola, soy Fernando Gil, y soy viril, pero viril de pelotas", afirma Fernando Gil en su monólogo en El Club de la Comedia, donde destaca que, al principio, "era una persona normal, estandarizada, que bebía te rojo y escuchaba a Vetusta Morla". "Igual alguno puede pensar que esto no 'morla' mucho, pero yo me sentía bien y hacía vida normal", confiesa el actor, que explica que, "poco a poco" por su "condición de galán", tuvo que ir metiéndose "en esto de lo varonil": "A los pocos días ya comía solo de lo que cazaba y era incapaz de hacer dos cosas a la vez, además, hablaba con mi coche y cambié el te rojo por el sol y sombra".

Es más, "al cabo de un mes ya podía eructar como un reactor y podía escupir huesos de aceituna a más de 60 metros", cuenta Fernando Gil en este vídeo, donde explica que si "entrabas en Wikipedia, aparecía" su foto. Sin embargo, el actor reflexiona en su monólogo sobre cómo han cambiado las cosas: "Las cosas están confusas porque ya no hay solteros, sino singles y ya no viven en apartamentos, sino en lofts". "Antes los calzoncillos cortos eran una cosa que heredabas y solo te ponías en momentos especiales", recuerda el actor, que destaca que, con ello, "se creaba un vínculo familiar trasmitido de padres a hijos": "Ahora tu padre te deja delante de la Xbox y no te lleva ni al casino".

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