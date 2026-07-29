'La Iratxe' rompe a llorar tras su desastroso casting y discute con su novio por su falta de apoyo: "Me he sentido ridícula, una mierda"

'La Iratxe' está de bajón. En el casting para 'chica del tiempo' ya le han dicho que "no da el perfil" y llama a su novio en busca de consuelo. 'El Fran' no responde como ella esperaba.

'La Iratxe' está tan desesperada por encontrar trabajo en televisión que acude a un casting sin tener ni idea de a lo que va. Allí descubre que el empleo es para 'chica del tiempo', pero tras su desastrosa prueba, en la que no deja de repetir la palabra "borrasca" sin sentido una y otra vez, le dejan claro que no da el perfil.

Hundida, se marcha y llama a su novio, 'el Fran', en busca de consuelo, pero lo único que encuentra es mal rollo. "Me han dicho que mejor me vaya", comienza a decirle casi sin poder contener las lágrimas. "Yo no sabía ni a lo que venía, yo no sé ni lo que es una puta borrasca", reconoce nuestra princesa de barrio.

"Me he sentido ridícula, me he sentido una mierda", dice ya llorando. "¿Te imaginas? ¿Te imaginas? ¿Qué te dije? 'No te hagas ilusiones'. Es que siempre te pasa igual. Es que no escarmientas, macho", le dice el chico elevando el tono de voz. "Lo último que quiero y que necesito es que encima tú me hables así", le advierte ella antes de colgar el teléfono.

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