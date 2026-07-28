'La Paqui' prepara a su hermana para una cita: "Cuando vas a echar un casquete vas a eso, no a cortar el césped"

Nuestra princesa de barrio llega a casa de su madre para preparar a su hermana porque por la noche tiene una cita muy importante con un chico. Ella ni siquiera se ha depilado...

'La Paqui' llega a casa de sus padres con la firme intención de preparar a su hermana para la cita que va a tener por la noche. Para ello, nuestra princesa de barrio le lleva la mejor ropa que tiene en el armario. "Ella está en el momento de ponerse guapa y tener que quererse un poquito", comenta ante las cámaras del programa de laSexta.

"¿Te has quitado los pelos?", le pregunta en cuanto están a solas. "Ahí he cometido un fallo", reconoce. Un error que 'la Paqui' está dispuesta a solucionar con cera, para quitarle "el matorral". "Yo creo que una matoja de pelo en la pierna no le gusta a ningún hombre", insiste nuestra princesa.

"Ese chuminillo a los años ochenta, con su matorral de pelo, que necesitas una motosierra, que te tienes que poner unas gafas y cortar al estilo 'Scary Movie'... Cuando tú vas a echar un casquete vas a eso, no a cortar el césped", añade.

Acto seguido, procede a dar tirones mientras le habla de su maqueta y sus problemas económicos.

*Con motivo del 20 aniversario de laSexta, recordamos algunos de los programas que han marcado la historia de la cadena y han acompañado a varias generaciones de espectadores.

*Revive sus mejores momentos y disfruta del contenido completo, disponible en abierto, a través de Atresplayer

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido