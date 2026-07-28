Una joven se sincera con Isma Juárez sobre si tiene vocación: "Voy a ser clara, a mí me gusta el dinero"

El Intermedio recupera la visita que el reportero hizo a la feria para estudiantes Aula. Ahí, pudo hablar con varios jóvenes sobre qué habían decidido estudiar en un futuro.

Isma Juárez visitaba la Feria Aula, un evento para estudiantes que, como explicaba, "vienen a decidir algo muy pequeñito: lo que van a hacer el resto de sus vidas". La primera que se enfrentaba a las preguntas del reportero fue Tania.

La joven explicaba que tenía dudas ya que confesaba tener "corazón de letras, pero total capacidad para ciencias". "Quiero hacer Biología o, si no, Bioquímica, pero la nota está super alta. Si no me voy a ir, totalmente, a Periodismo", contaba a Juárez.

"Haz las dos primeras cosas", recomendaba Isma, entre risas. Sobre qué le pasaba más en su decisión, Tania explicaba que estaba segura de que ella iba a dar la vuelta al mundo por eso quería hacer Biología y, después, quizá especializarse en Biología Marina. Juárez le proponía, entonces, hacer un test para que la Inteligencia Artificial le dijera qué podía estudiar. Tras varias preguntas, el test señalaba que debería estudiar Medicina, Fisioterapia o Biología.

Víctor, por su parte, contaba a Juárez que él quería estudiar cine. "No te va a hacer falta la cámara grúa", exponía Isma, debido a la altura del chico. El joven contaba al reportero que se había decidido por estos estudios hace solo un año. Además, también se sometía también al test de Juárez. Así, tras sus preguntas, la IA le recomendaba estudiar Comunicación Audiovisual, Ingeniería Informática o Desarrollo de Videojuegos.

Verónica, por su parte, afirmaba tener "100% claro" qué estudiar: Auxiliar de Enfermería. Aunque, como señalaba, había tenido dudas con numerosas profesiones: "He optado por todos los trabajos del mundo, Policía, maestra, azafata, diseñadora de juegos, cocinera, abogada, fiscal...".

"¿Qué ha pesado más en tu decisión? ¿La vocación o hacer pasta?", preguntaba Isma. "Voy a ser clara, a mí me gusta el dinero", respondía ella. "Verónica, la primera Auxiliar de Enfermería que va a llevar el Lamborghini al hospital", añadía el reportero.

Cuando la joven se enfrentaba a las preguntas de la IA para saber qué estudiar, esta indicaba que le recomendaba grados como Historia, Arqueología, Filología o Geografía. Además, añadía que también podía estudiar Turismo o algo relacionado con la docencia o la gestión de eventos.

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