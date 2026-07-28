El monólogo de Pepa Rus sobre el canon femenino: "Varía según la hora, a las 3 de la mañana hay cola para ligar conmigo"

"El canon de belleza es caprichoso", destaca Pepa Rus en su monólogo en El Club de la Comedia: "Hay veces que a las 22 horas no me habla ni la máquina de tabaco, pero a las 3 de la mañana hay cola".

Pepa Rus llega al plató de El Club de la Comedia entre gritos de "guapa". "Hombres, guapa, guapa... depende del día", destaca la actriz, que afirma en su monólogo que "no hay que desesperar porque puede ser que llegue el día que se pongan de moda las mujeres" como ella. Y es que "el canon de belleza es así de caprichoso, varía según el lugar y la época": "Es más, varía según la hora. Hay veces que a las 10 de la noche no me habla ni la máquina de tabaco, pero a las 3 de la mañana hay cola para ligar conmigo". "Puede ser que a esa hora los tíos vayan cocidos, pero tienes que estar ahí", destaca.

Además, la cómica realiza un repaso "de la historia": "En la época de las cavernas el canon femenino eran las mujeres que irradiaban fertilidad, así con tipo botijo, alitosas, peludas... la mujer ideal era falete". "En aquella época cuanto más fértil eras, mejor te iba", destaca la actriz, que afirma que "luego llegaron los griegos para complicarlo todo con eso de la belleza clásica": "Ni gorda ni delgada, te tiene que medir el cuerpo siete cabezas". "Las mujeres representadas en las estatuas no están muy buenas sino muy desnudas", afirma la actriz, que destaca que "es algo que a las mujeres no nos pasa": "Las mujeres nos plantamos delante del David de Miguel Ángel y nos fijamos en la poca piedra que se usó en algunas zonas". "Luego, ya entramos en el Barroco y nos olvidamos del equilibrio, del equilibrio de las dietas", destaca Pepa Rus, que afirma que "ahí se puso de moda las gorditas": "No se casaban de largo, sino de ancho".

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