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'Aruser@s Fresh'

Un conductor de autobús suelta el volante para meterse en una pelea: "Los pasajeros entran en pánico y se lanzan del vehículo"

"El pánico se apodera de los pasajeros y alguno de ellos se lanza del autobús", explica Alfonso Arús en este vídeo.

Un conductor de autobús suelta el volante para meterse en una pelea: "Los pasajeros entran en pánico y se lanzan del vehículo"

Alfonso Arús enseña en este vídeo cómo "un conductor de autobús ha dejado el volante para pelearse con un pasajero mientras el vehículo sigue en marcha sin conductor". "El pánico se apodera de algunos pasajeros, que se lanzan en marcha", destaca el presentador de Aruser@s.

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