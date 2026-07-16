Martínez-Vares, tras avalar Europa la ley de amnistía: "Esta ley es solo un artefacto político, es una vergüenza"

Santiago Martínez-Vares, CEO de Rebellious Words, no está de acuerdo con la decisión del TJUE ya que considera que esta ley es una vergüenza. En el vídeo podemos ver al completo su análisis.

"La ley de amnistía es un artefacto político creado por el presidente del Gobierno para mantenerse en la Moncloa", afirma contundente Santiago Martínez-Vares, CEO de Rebellious Words, tras conocer que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) avala la ley de amnistía y considera que ni la malversación ni el terrorismo conculcan el ordenamiento europeo.

Así, añade Martínez-Vares, que esta ley "era el precio que tenía que pagar Sánchez para ser investido" y recuerda que "antes de julio de 2023, todo el PSOE decía que la amnistía era inconstitucional, que no cabía en la Constitución", por ende, y según su juicio, "solo el interés de mantenerse en el poder hizo que la ley de amnistía saliera adelante".

Califica el analista a la ley de amnistía como "una ley que vulnera la igualdad entre españoles, porque lo único que persigue es liberar a unos señores que cometieron delitos y que el presidente del Gobierno, cuando se conoció esa sentencia del 1-O, dijo que endurecería el Código Penal para que no volviera a ocurrir y que traería a Puigdemont de una oreja".

Sin embargo, "de eso nada, porque lo único que hizo fue crear este artefacto político que es una vergüenza para seguir en el poder", concluye Martínez-Vares.

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