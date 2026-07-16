El monólogo de Pepe Viyuela sobre los daños colaterales de vivir en pareja: "No te vas a volver a comer un postre entero en tu vida"

Pepe Viyuela es "una víctima de los daños colaterales" de vivir en pareja y así lo explica en su monólogo de El Club de la Comedia: "Cuando convives, el postre se comparte, aunque sea una uva".

Pepe Viyuela se presenta en su monólogo de El Club de la Comedia como "una víctima de los daños colaterales" porque vive "en pareja". Y es que el actor destaca que "vivir en pareja tiene un lado bueno y 20 lados malos" y "el bueno es el que se coge ella en la cama". Sin embargo, destaca que "los lados malos son los daños colaterales, o sea, las decisiones de ella que acabas padeciendo tú".

"El primero se manifiesta en el menú porque cuando uno empieza a compartir su vida con alguien lo primero que desaparece es el primer plato, para siempre, se va a tomar por saco 20 siglos de tradición en España", asegura Pepe Viyuela, que lamenta que "se transforma inmediatamente en una cosita en el medio para compartir y, generalmente, de color verde". Por otro lado, el actor critica que, además, "no te vas a volver a comer un postre entero en tu vida" porque "cuando convives, el postre se comparte, aunque sea una uva".

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