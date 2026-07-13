El monólogo de Santiago Segura sobre los dibujos infantiles: "Heidi era igual que Marco, pero sin mono"

Santiago Segura habla en su monólogo de El Club de la Comedia sobre los dibujos infantiles y la televisión: "¿Los payasos de la tele eran señores gritando a niños, ¡que se compraran un sonotone, pero que no intimidaran!".

Santiago Segura reflexiona en este monólogo de El Club de la Comedia sobre cómo los dibujos infantiles son iguales, "lo que cambia es el dibujo de al lado, pero la cara es la de siempre". Y es que, para él, en Oliver y Benji todos eran iguales, como "Heidi, que era igual que Marco, pero sin mono".

Por otro lado, el director de cine reflexiona en su monólogo sobre "los payasos de la tele": "Era una imagen muy potente, pero a mi me desagradaba porque eran grises, luego me di cuenta que era mi tele". Por otro lado, se pregunta "por qué chillaban": "Eran señores gritando a niños, ¡que se compraran un sonotone, pero que no intimidaran niños!".

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