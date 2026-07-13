La reflexión de Rubiño tras el incendio de Los Gallardos: "Tenemos el reto de adaptar nuestro país ante los fenómenos cada vez más intensos y frecuentes de calor"

Rubiño valora la coordinación entre el Gobierno y la Junta de Andalucía durante el incendio de Almería, pero advierte de que el verdadero desafío es adaptarse a unos fenómenos extremos cada vez más frecuentes por el aumento de las temperaturas.

Eduardo Rubiño, portavoz adjunto de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, ha valorado en Al Rojo Vivo las palabras del ministro Félix Bolaños sobre la coordinación entre el Gobierno y la Junta de Andalucía durante el incendio de Los Gallardos y ha defendido que, en una emergencia de estas características, la colaboración institucional debe estar por encima de las diferencias políticas.

"Yo creo que es un ejemplo de que realmente haya coordinación. Eso es lo que espera la ciudadanía", ha afirmado, al destacar la importancia de que las distintas administraciones trabajen de forma conjunta para responder a una crisis como la que vive Almería.

No obstante, Rubiño ha querido ir más allá del debate político y poner el foco en el origen del problema. "Con lo que me quedo políticamente es que estamos ante fenómenos cada vez más intensos y más frecuentes. Los episodios extremos de calor hacen que imágenes como esta se repitan todos los veranos. Ante eso tenemos el reto de adaptar nuestro país, porque, si no lo hacemos, nunca podremos dar una solución a este tipo de sucesos", ha concluido.

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